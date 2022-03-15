Оккупанты потерпели неудачу при попытке прорваться в Полесском направлении

"На Полесском направлении противник осуществил неудачную попытку прорыва обороны наших войск на направлении Гута-Межигорская, Лютеж. В то же время, оккупанты не имели успеха в захвате Макарова", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, Вооруженные Силы Украины остановили российского оккупанта. На определенных направлениях наши военные переходят в контрнаступление.

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