Оккупанты понесли потери среди руководства: украинские защитники ликвидировали ряд командиров

Российские оккупанты продолжают нести потери среди высшего руководства. Украинские военные ликвидировали ряд вражеских командиров.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.
Во время боев украинские военные ликвидировали:
Также получил ранение командир 346-й отдельной бригады спецназначения из Прохладного.
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