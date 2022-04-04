UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты похитили и замучили жителя Конотопа. Возбуждено дело

Фото: оккупанты похитили и замучили жителя Конотопа (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные, во время оккупации Конотопского района, похитили 41-летнего гражданского. Оккупанты замучили мужчину и оставили его тело на окраине села Семьяновка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.

"По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил российской федерации в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения во время оккупации Конотопского района задержали жителя г. Конотоп, связали и пытали его, после чего выстрелили в грудную клетку", - пишет пресс-служба.

Рядом с телом мужчины был обнаружен его украинский паспорт.

Прокуратура начала досудебное расследование по факто нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Буче обнаружили еще один подвал оккупантов для пытки.

Война России против Украины длится сорок дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаРоссийская Федерация