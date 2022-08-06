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Оккупанты подтвердили смерть заместителя гауляйтера Новой Каховки

Фото: Виталий Гура (Facebook Виталий Гура)
Автор: Иван Носальский

Заместитель главы оккупационной администрации Виталий Гура умер после совершенного на него покушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместительницу гауляйтера оккупированной Херсонской области Екатерину Губареву в Telegram.

"Виталий Гура скончался от полученных ранений", - написала коллаборантка.

Напомним, ранее сообщалось о покушении на Гуру. Его соседи слышали выстрелы, позже российские каналы опубликовали видео с места стрельбы, на котором были гильзы и следы крови.

Позже в СМИ появилась информация о том, что Гура умер во время того, как его пытались вывезти в Крым.

После этого ккупационные власти отрицали его смерть и заявляли, что он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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Херсонская областьНовая Каховка