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Оккупанты подорвали машину с кислородом для больных коронавирусом, - Ляшко

Автор: Анна Шиканова

Министр охраны здоровья Украины Виктор Ляшко сообщил, что российские оккупанты стреляют по машинам с кислородом, которые везут его для больных коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Виктора Ляшко в эфире ТВ.

"Один из наших вызовов – доставлять кислород во все заведения охраны здоровья, где находятся пациенты с COVID, для того, чтобы они могли продолжать терапию", - сказал глава Минздрава.

Однако российские оккупанты обстреливают такие машины и даже их взрывают.

"К сожалению, оккупанты себя и тут проявляют, и стреляют по машинам с кислородом. Одну такую машину у нас подорвали. К счастью, обошлось без жертв", - сообщил Виктор Ляшко.

Также министр рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине. По состоянию на 10 марта было зарегистрировано 6700 случаев. Госпитализировано 5700 человек.

Как уточнил Виктор Ляшко, такие данные были получены только из тех медучреждений, где есть возможность проводить тестирование.

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Напомним, ранее мы писали о том, что МИУ показало альтернативные маршруты для автомобилей – меньше пробок и грузовиков.

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КоронавирусВиктор Ляшко