Оккупанты под побоями заставляли украинских солдат учить гимн РФ, - Денисова

Большинство украинских военнопленных были задержаны оккупантами под Мариуполем. Их было помещено до подвалов и хозяйственных построек, а затем этапирован сначала до гауптвахты и СИЗО в Донецке, а в дальнейшем в СИЗО на территории РФ.

Во время этапирования военнопленным надевали на голову мешок или заматывали глаза скотчем, руки связывали.

В плену украинцев пытали - угрожали убийством, били и унижали. Одному над головой выпускали очереди из автомата. Другой рассказал, что чеченцы заставили его сидеть два часа с мешком на голове рядом с включенной бензопилой, которой угрожали отрезать пальцы и руки. Еще одному стреляли в голову холостыми патронами, имитируя казнь.

Оккупанты под побоями заставляли украинских солдат учить гимн РФ, историю создания флага и герба рашистов.

Медицинская помощь военнопленным не оказывалась, даже раненым. Врач осмотрел их только перед перемещением в лагерь военнопленных в городе Севастополе, где помощь оказывали представители МККК.

Украинцам не давали воду, только 1,5 литра на 30 человек, фактически по одному глотку, ограничивали в питании – на территории так называемой "ДНР" дневной рацион состоял из куска хлеба и сала. Лишали средств гигиены, не давали возможности помыться.

"Не было обеспечено малейшей возможности связаться с родными. Карты с данными о личности военнопленного для информирования своей семьи Центрального агентства по делам военнопленных, предусмотренные статьей 70 Женевской конвенции 1949 года, которые должны направляться сразу после взятия в плен, были заполнены лишь непосредственно перед обменом", - написала Людмила Денисова.