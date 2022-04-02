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Оккупанты перешли к штурму и пытаются выйти на админграницы Херсонской области

Фото: российские войска пытаются выйти на админграницы Херсонской области (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Российские войска перешли к штурмовым действиям на Южнобужском направлении. Предполагается, что они попытаются восстановить контроль над всей Херсонской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что на Южнобужском направлении противник проводит штурмовые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области.

В то же время на Слобожанском направлении продолжает блокировать Харьков, а также пытается продолжить наступление на Изюмском направлении. На Донецком направлении противник сосредотачивает усилия на захвате населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка. Пытается установить полный контроль над Мариуполем.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты готовят вывод своих войск с севера Украины на территорию Российской Федерации.

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