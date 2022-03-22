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Оккупанты отпустили журналистку Hromadske. Ее задержали по пути в Мариуполь

Фото: Виктория Рощина (facebook.com/victoria.roschina)
Автор: Антон Федорцив

Журналистка проекта Hromadske Виктория Рощина освобождена из плена российских оккупантов. Она направляется в Запорожье, где ее ждут родные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske.

За несколько часов до освобождения анонимные Telegram-каналы начали распространять видео, в котором Рощина отказывается от претензий к российским спецслужбам. В то же время она говорит о якобы спасении ими своей жизни.

"Эту запись, ставшую условием освобождения, журналистка записала под давлением российских силовиков. Всю правду о задержании и пребывании в плену Виктория расскажет сама в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Связь с Рощиной исчезла более недели назад, когда она уехала в Мариуполь через Бердянск. Ее коллеги предполагали, что за похищением стоит российская ФСБ.

Напомним, что фоторепортер Макс Левин пропал на линии фронта в Киевской области.

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