Оккупанты в ОРЛО обвинили пенсионеров в "распространении коронавируса"

По словам "министра здравоохранения ЛНВ" Натальи Пащенко, коронавирус якобы "попал на территорию ЛДНР в основном с территории Украины".

"Анамнестическая связь заболевания и заражения коронавирусной инфекцией с посещением Украины или контактом с лицами, которые пересекали ближайшее время границу с территорией Украины - это подтвержденный факт", - сказала так называемый "министр".

Таким образом она прокомментировала введенные ограничения на пропуск на оккупированном Донбассе КПВВ "Станица Луганская".

В частности, якобы "носителями коронавируса", по мнению Пащенко, являются пенсионеры, которые "непрерывно совершают миграцию с целью получения пенсионных выплат".