Оккупанты обустраивают трупосвалки в супермаркетах Мариуполя, - мэрия

"Просто сваливают, словно мусор. Катастрофическая нехватка людей для захоронения и мощности даже импровизированных моргов. До такой степени, что в Москве начали отдельную рекрутинговую кампанию патологоанатомов", - пишет Андрющенко.

Советник мэра обнародовал фотографию, которая была сделана в помещении супермаркета "Щирий кум" в Левобережном районе по проспекту Свободы.

Отметим, что, по словам уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, в Мариуполе есть высокая угроза попадания трупного яда, бактерий и других возбудителей в водопроводную систему, реки, море и подземные источники.

Сегодня город находится на грани эпидемической и экологической катастроф.