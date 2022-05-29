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Оккупанты обустраивают трупосвалки в супермаркетах Мариуполя, - мэрия

Фото: оккупанты обустраивают трупосвалки в супермаркетах Мариуполя (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Из-за поврежденной водоснабжающей системы, вода в Мариуполе вышла на поверхность и вымыла часть стихийных захоронений. Оккупанты начали свозить в супермаркеты тела погибших и эксгумированных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Просто сваливают, словно мусор. Катастрофическая нехватка людей для захоронения и мощности даже импровизированных моргов. До такой степени, что в Москве начали отдельную рекрутинговую кампанию патологоанатомов", - пишет Андрющенко.

Советник мэра обнародовал фотографию, которая была сделана в помещении супермаркета "Щирий кум" в Левобережном районе по проспекту Свободы.

Отметим, что, по словам уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, в Мариуполе есть высокая угроза попадания трупного яда, бактерий и других возбудителей в водопроводную систему, реки, море и подземные источники.

Сегодня город находится на грани эпидемической и экологической катастроф.

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