Оккупанты обстреляли завод по производству керамогранита в Донецкой области

"Сегодня вечером помещение завода попало под обстрел - к счастью, обошлось без жертв, но есть немало поврежденного имущества", - написал он.

Кириленко отметил, что разрушение такого завода нанесет серьезный удар по экономике региона.

"Русские уничтожают наш промышленный потенциал. Но за все сами же и заплатят", - добавил он.

Завод был создан в 2003 году. Zeus Ceramica экспортировал 30% продукции на международный рынок, активно сотрудничал с Европой, Канадой и США.