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Оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС: шокирующие фото разрушенного корпуса

Автор: RBC.UA

Российские оккупанты разгромили админкорпус Запорожской АЭС в Энергодаре. После возгорания здания возникла ядерная угроза не только для Украины, но и для всего мира.

В Телеграм-канале "Энергоатома" появились шокирующие фото обстрелянного админкорпуса.

По состоянию на 5 марта радиационный фон на ЗАЭС в пределах нормы.

Угрозы жизни или здоровью людей на данный момент нет. Оккупанты оставили после себя обстрелянный и разгромленный корпус АЭС.

Ночью они находились на территории Запорожской атомной электростанции. Украинским воинам удалось отстоять здание АЭС.

Напомним, что мы сообщали о том, что в ночь с 3 на 4 марта российские оккупанты напали на Запорожскую АЭС.

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