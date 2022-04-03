Оккупанты обстреляли ракетами Васильков

"Данная территория была обстреляна вражескими ракетами месяц назад и подверглась значительным разрушениям, почти все помещения сгорели от ракетного удара. Сейчас же орки снова попали в здание штаба, которое уже было разрушено", - пишет пресс-служба.

Часть ракет удалось сбить системы ПВО.

Также на обстрелянной территории был расположен учебный центр и гражданский колледж, который гражданские начали восстанавливать после пожара.

"Но российские оккупанты коварно стреляют, не оставляя практику запугивания мирного населения, ведь на территорию куда прилетела ракета наводили порядок на улице и зданиях работники учреждения", - добавляет пресс-служба.

Несколько работников получили ранения и были госпитализированы. Один из них находится в критическом состоянии. Сейчас спасатели разбирают завалы и ищут других выживших.