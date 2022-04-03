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Оккупанты обстреляли ракетами Васильков

Фото: оккупанты обстреляли ракетами Васильков (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты открыли ракетный огонь по Василькову. Есть пострадавшие среди гражданских.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушного командования "Центр".

"Данная территория была обстреляна вражескими ракетами месяц назад и подверглась значительным разрушениям, почти все помещения сгорели от ракетного удара. Сейчас же орки снова попали в здание штаба, которое уже было разрушено", - пишет пресс-служба.

Часть ракет удалось сбить системы ПВО.

Также на обстрелянной территории был расположен учебный центр и гражданский колледж, который гражданские начали восстанавливать после пожара.

"Но российские оккупанты коварно стреляют, не оставляя практику запугивания мирного населения, ведь на территорию куда прилетела ракета наводили порядок на улице и зданиях работники учреждения", - добавляет пресс-служба.

Несколько работников получили ранения и были госпитализированы. Один из них находится в критическом состоянии. Сейчас спасатели разбирают завалы и ищут других выживших.

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