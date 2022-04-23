В результате обстрела в селе Атинское, в психоневрологическом интернате были выбиты все окна и двери. Жертв среди гражданских нет.

Также была повреждена территория частных домов в селе Бояро-Лежачи.

"Я в очередной раз прошу вас быть бдительными и осторожными на эти выходные, ведь есть вероятность различных провокаций со стороны врага. Помните, что война продолжается, а мы с вами − пограничная область”, - пишет Живицкий.

Фото: оккупанты обстреляли психинтернат и территорию домов в Сумской области (фото t.me/Zhyvytskyy/1761?single)