UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты обстреляли психинтернат и территорию домов в Сумской области

Фото: оккупанты обстреляли психинтернат и территорию домов в Сумской области (фото t.me/Zhyvytskyy/1761?single)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты нанесли артиллерийский обстрел по территории Сумской области. Попали в психоневрологический интернат и территорию частных домов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Сумской областной государственной администрации Дмитрия Живицкого.

В результате обстрела в селе Атинское, в психоневрологическом интернате были выбиты все окна и двери. Жертв среди гражданских нет.

Также была повреждена территория частных домов в селе Бояро-Лежачи.

"Я в очередной раз прошу вас быть бдительными и осторожными на эти выходные, ведь есть вероятность различных провокаций со стороны врага. Помните, что война продолжается, а мы с вами − пограничная область”, - пишет Живицкий.

Фото: оккупанты обстреляли психинтернат и территорию домов в Сумской области (фото t.me/Zhyvytskyy/1761?single)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские войска устроили провокацию на участке украинской границы в Сумской области.

Война России против Украины длится пятьдесят девять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаСумская область