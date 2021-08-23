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Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб военный

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Донбасс, Понедельник 23 августа 2021 23:01
Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб военный Фото: в результате обстрелов погиб военный (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Артур Родивилов

В районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты обстреляли позиций украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

"Действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не соблюдает существующих договоренностей", - подчеркнули в штабе.

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