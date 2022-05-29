UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты обстреляли границу Сумской области

Фото: оккупанты обстреляли границу Сумской области (t.me/DPSUkr)
Автор: Артур Родивилов

Российские военные во второй половине дня в воскресенье обстреляли пограничные населенные пункты Сумской области. Потерь среди личного состава и повреждения техники ВСУ нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

Обстрел начался около 17:20-17:45. Наблюдатели зафиксировали приблизительно 30 взрывов в районе Бояро-Лежачев.

В командовании отметили. что. вероятно, это был минометный обстрел.

Напомним, 28 мая, в первой половине дня на границе в Сумской области прогремела серия взрывов из-за минометных обстрелов противника.

А вечером российский самолет нанес удар по двум пограничным пунктам, в результате ранения получила мирная жительница, повреждены дома и церковь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область