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Оккупанты обстреляли из "Градов" Новые Петровцы под Киевом

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Киев, Суббота 19 марта 2022 23:44
Оккупанты обстреляли из "Градов" Новые Петровцы под Киевом Обстрел из "Градов" (Фото: facebook.com)
Автор: Константин Широкун

19 марта оккупанты обстреляли из "Градов" село Новые Петровцы. В результате обстрела произошло возгорание поля и повреждена автозаправочная станция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Киевской области.

Благодаря слаженной работе пожарных возгорание удалось ликвидировать. Пострадавших, к счастью, нет. На месте происшествия работают полицейские Вышгорода и фиксируют последствия обстрелов. По результатам работы будет заведено уголовное дело.

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