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Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Есть погибшие

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Четверг 12 мая 2022 17:35
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Есть погибшие Фото: оккупанты обстреляли Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные нанесли удар кассетными боеприпасами по селе Большая Костромка Днепропетровской области. В результате обстрела, согласно предварительным данным, есть погибший.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.

"В результате обстрела разрушен объект энергетической инфраструктуры. По предварительным данным, один человек погиб, есть раненые",- пишет пресс-служба.

Отмечается, что еще вчера, оккупанты обстреливали окрестности села Украинка Криворожского района. На месте событий были обнаружены неразорвавшиеся ракеты с боеприпасами. Сейчас работают взрывотехники.

"Любые военные объекты на данной территории отсутствуют. Российские войска цинично уничтожают инфраструктуру Украины, нарушая гуманитарное международное право", - добавляет пресс-служба.

Фото: оккупанты обстреляли Днепропетровскую область (dnipr.gp.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 11 мая, оккупанты трижды открыли огонь по Днепропетровской области. Обстреливали из "градов". Никто в результате обстрелов не пострадал, однако есть разрушения.

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