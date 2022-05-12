Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Есть погибшие
Российские военные нанесли удар кассетными боеприпасами по селе Большая Костромка Днепропетровской области. В результате обстрела, согласно предварительным данным, есть погибший.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.
"В результате обстрела разрушен объект энергетической инфраструктуры. По предварительным данным, один человек погиб, есть раненые",- пишет пресс-служба.
Отмечается, что еще вчера, оккупанты обстреливали окрестности села Украинка Криворожского района. На месте событий были обнаружены неразорвавшиеся ракеты с боеприпасами. Сейчас работают взрывотехники.
"Любые военные объекты на данной территории отсутствуют. Российские войска цинично уничтожают инфраструктуру Украины, нарушая гуманитарное международное право", - добавляет пресс-служба.
Фото: оккупанты обстреляли Днепропетровскую область (dnipr.gp.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 11 мая, оккупанты трижды открыли огонь по Днепропетровской области. Обстреливали из "градов". Никто в результате обстрелов не пострадал, однако есть разрушения.
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