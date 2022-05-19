Оккупанты обстреливают эвакуационные колонны из Херсонской области, - ОК "Юг"

В Херсонской области, в результате войны с оккупантами, наблюдается критическая ситуация. Гражданские пытаются эвакуироваться, однако российские военные открывают по ним огонь и блокируют выезд.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Оперативного командования "Юг".

"Учитывая критическую ситуацию в селах, которые граничат с соседними регионами, разрушенные дома, заминированные дороги, мосты и поля, люди стараются уехать как можно дальше. Только оккупанты заблокировали въезд и выезд из Херсонщины и обстреливают эвакуационные колонны ",- пишет пресс-служба командования.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты прячутся в украинских школах и ведут из них обстрел. СБУ обнародовала фотографию нескольких солдат России.

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