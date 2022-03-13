Оккупанты обокрали в Сумской области медучреждение и Укрпочту. Заведено дело

Сообщается, что в Охтырской окружной прокуратуре открыто производство по факту похищения транспортных средств медиков (ч.3 ст.289 КК).

"По данным следствия По данным следствия, воспользовавшись тем, что в г. Тростянец Сумской области 12 марта 2022 был объявлен режим тишины и начата эвакуация мирных жителей, военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации проникли в здание центра первичной медицинской помощи и похитили оттуда оргтехнику и медицинские препараты. Оккупанты разбили помещение и незаконно завладели тремя транспортными средствами скорой помощи.

Кроме того, они повредили помещение центра почтовой связи АО Укрпочта и взорвали банкомат. До этого из помещения они выкрали офисную технику, денежные средства и товары повседневного потребления. Они также повредили 7 служебных автомобилей АО Укрпочта и выкрали из них аккумуляторные батареи", - сказано в сообщении.

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