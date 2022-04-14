Оккупанты под натиском ВСУ чувствуют себя обреченными на смерть, - СБУ

Служба безопасности Украины опубликовала новый разговор оккупантов. В частности, захватчики под натиском ВСУ чувствуют себя обреченными на смерть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Некоторые оккупанты пытаются даже избавиться от награбленного.
Один из захватчиков говорит своей жене, что очень хочет выжить на войне в Украине: "кто много себе здесь чего-то взял... там деньги, золото, короче... либо не выжили, либо их ранили". Поэтому военный решил избавиться от награбленного.
Отмечается, что захватчик решил просто все раздать сослуживцам: "короче, я все... доллары и гривны раздал. Просто ходил... раздавал, сигареты за 100 долларов покупал...".
"Этот ордынец, хоть с опозданием, но усвоил урок, что воровать нельзя. Следующее знание, которое ему не помешает осознать: не стоит с оружием врываться в чужую страну. Это тоже карается", - сообщает СБУ.
Ранее мы сообщали, что СБУ предотвратила создание "народных республик" в западных областях Украины.
Также мы писали, что СБУ задержала агента РФ, сделавшего в Украине серьезную карьеру.
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