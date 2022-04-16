Оккупанты нанесли ущерб инфраструктуре Украины. Теперь проблема доставить гумпомощь, - Британия

Ущерб, нанесенный российскими оккупационными войсками транспортной инфраструктуре Украины, теперь представляет собой серьезную проблему для доставки гуманитарной помощи в районы, ранее осажденные Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.
В ведомстве заявили, что дорожная инфраструктура в пострадавших от конфликта районах Украины получила значительные повреждения.
"Российские войска усугубили ситуацию, разрушив мосты, установив мины и бросив транспортные средства на ключевых маршрутах при отступлении с севера Украины", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в Чернигове и его окрестностях из-за разрушения оккупантами переправ через реки остался только один пешеходный мост через реку Десна.
"До войны в городе проживало около 285 000 человек", - добавили в Минобороны Британии.
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