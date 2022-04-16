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Оккупанты нанесли ущерб инфраструктуре Украины. Теперь проблема доставить гумпомощь, - Британия

Фото: оккупанты нанесли ущерб инфраструктуре Украины (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

Ущерб, нанесенный российскими оккупационными войсками транспортной инфраструктуре Украины, теперь представляет собой серьезную проблему для доставки гуманитарной помощи в районы, ранее осажденные Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В ведомстве заявили, что дорожная инфраструктура в пострадавших от конфликта районах Украины получила значительные повреждения.

"Российские войска усугубили ситуацию, разрушив мосты, установив мины и бросив транспортные средства на ключевых маршрутах при отступлении с севера Украины", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в Чернигове и его окрестностях из-за разрушения оккупантами переправ через реки остался только один пешеходный мост через реку Десна.

"До войны в городе проживало около 285 000 человек", - добавили в Минобороны Британии.

Война в Украине продолжается уже 52 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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