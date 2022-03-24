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Оккупанты нанесли мощный удар по Ахтырке, погиб мужчина. Начато расследование

Фото: оккупанты снова обстреляли Ахтырку (фото t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупационные войска нанесли мощный удар по городу Ахтырка Сумской области в ночь на 24 марта. В результате обстрела погиб мужчина, еще одна женщина пострадала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и Офис генпрокурора.

Отмечается, что оккупанты применили авиацию и артиллерию для обстрела Ахтырки. В результате было разрушено не менее 15 жилых многоэтажных и частных домов, объектов гражданской инфраструктуры, линии электропередач. Из-под завалов достали женщину, также деблокировано тело мужчины.

Кроме того, российские военные обстреляли другие населенные пункты Ахтырского района. Спасатели освободили из-под завалов четырех пострадавших людей, проводилось тушение пожаров.

По факту нарушения законов и обычаев войны в городе Ахтырка начато расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Напомним, сегодня ночью оккупанты также обстреляли Чернигов. Вражеская армия применила авиабомбы и артиллерию.

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