Оккупанты нанесли мощный удар по Ахтырке, погиб мужчина. Начато расследование

Отмечается, что оккупанты применили авиацию и артиллерию для обстрела Ахтырки. В результате было разрушено не менее 15 жилых многоэтажных и частных домов, объектов гражданской инфраструктуры, линии электропередач. Из-под завалов достали женщину, также деблокировано тело мужчины.

Кроме того, российские военные обстреляли другие населенные пункты Ахтырского района. Спасатели освободили из-под завалов четырех пострадавших людей, проводилось тушение пожаров.

По факту нарушения законов и обычаев войны в городе Ахтырка начато расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины.