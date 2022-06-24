Оккупанты накрыли "Ураганами" Криворожский район

В Днепропетровской области ночь прошла под сигналы воздушной тревоги. Российские войска обстреляли из "Ураганов" Криворожский район.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Враг обстрелял Гречаноподовскую и Широковскую громады.
"Люди, к счастью, не пострадали", - написал Резниченко.
В Широковской громаде есть разрушения.
Напомним, прошлой ночью войска РФ шесть раз ударили по Криворожскому району. Часть снарядов попали в жилые кварталы Апостолового, в результате обстрела ранены два человека.
Вчера россияне атаковали село в Сумской области из дронов-камикадзе. В результате пострадали четыре человека.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.