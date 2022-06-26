Оккупанты накрыли "Ураганами" Днепропетровскую область: число пострадавших увеличилось

"Целый день враг бил по Зеленодольской общине, что в Криворожском районе. Из ствольной артиллерии и "Ураганов" оккупанты накрывали и сам город, и его приграничные территории", - написал он.

Лукашук сообщил, что двое людей обратились к врачам с осколочными ранениями. К вечеру к медикам обратился еще один пострадавший, сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

Также он отметил, что мама с дочкой не могли выбраться из квартиры, в которой была деформирована входная дверь из-за обстрела. Им помогли спасатели.

Кроме этого, в результате обстрелов в Зеленодольске произошел пожар на территории одного из дачных кооперативов. Также были повреждены несколько многоэтажек, здание ДЮСШ, почты и дома культуры. В парковой зоне города обнаружили воронки и обломки от "Градов".