Оккупанты с начала войны выпустили по Украине 1370 ракет и убили 148 детей, - Минобороны

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские военные выпустили 1370 ракет. Кроме того, во время обстрелов и авианалетов погибло 148 детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.
По данным Минобороны, из-за российской агрессии более 10 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Также с начала войны оккупанты уничтожили 15 украинских аэропортов.
"Каждый день захватчики совершают зверства. Не простим путинских преступников!" - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в ООН сформировали комиссию по расследованию военных преступлений России в Украине. В состав комиссии войдут три эксперта, которых назначил президент Совета ООН по правам человека Федерико Вильегас.
Ранее постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудвард завила о том, что война России против Украины может вызвать голод во всем мире.
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