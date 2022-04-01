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Оккупанты с начала войны выпустили по Украине 1370 ракет и убили 148 детей, - Минобороны

Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские военные выпустили 1370 ракет. Кроме того, во время обстрелов и авианалетов погибло 148 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.

По данным Минобороны, из-за российской агрессии более 10 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Также с начала войны оккупанты уничтожили 15 украинских аэропортов.

"Каждый день захватчики совершают зверства. Не простим путинских преступников!" - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в ООН сформировали комиссию по расследованию военных преступлений России в Украине. В состав комиссии войдут три эксперта, которых назначил президент Совета ООН по правам человека Федерико Вильегас.

Ранее постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудвард завила о том, что война России против Украины может вызвать голод во всем мире.

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