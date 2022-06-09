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Оккупанты из минометов обстреляли село в Сумской области

Фото: Оккупанты из минометов обстреляли село в Сумской области (mill.ru)
Автор: Артур Родивилов

В среду вечером, 8 июня, оккупанты нанесли удары по Сумской области. В районе села Катериновка зафиксированы взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

По предварительны данным, обстрел велся из минометов. Всего зафиксировано 14 взрывов.

"С 21:00 до 21:15 было зафиксировано 14 взрывов в направлении села Катериновка Сумской области, предварительно обстрел велся из миномета", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что россияне нанесли два авиаудара по Сумской области.

Напомним, недавно россияне также с самолетов обстреляли Сумскую область. В целом по территории области были запущены 6 ракет "воздух-земля". Обстрел велся с территории России.

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Сумская область