Оккупанты массово обыскивают частное имущество жителей Херсона: что ищут

В Херсоне оккупанты проводят обыски частного имущества местных жителей. Российские войска массово проверяют гаражи в поисках оружия и техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Херсонской ОГА.
"В Херсоне оккупанты проводят обыски частного имущества херсонцев. Оккупанты массово проверяют гаражи. Если на месте не оказывалось владельца, оккупанты выламывали ворота и проникали в гаражи. Очевидцы утверждают, что русские военные искали оружие и технику", - говорится в сообщении.
Кроме того, в городе стало больше блокпостов, на которых оккупанты тщательно проверяют граждан и их транспортные средства.
Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться на Херсонском направлении уверенными шагами.
В то же время российские войска из-за наступательных действий Украины готовятся к уличным боям в оккупированном Херсоне.
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