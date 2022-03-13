Оккупанты в Киевской области расстреляли колонну мирных жителей: новые подробности

При попытке эвакуации из села Победа (Барышевский район Киевской области) в сторону села Остролучье, 11 марта оккупантами была расстреляна колонна мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки .

Оказалось, что люди пытались спастись от захватчиков самостоятельно, поэтому начали эвакуацию без согласованного сторонами "зеленого коридора". А это очень опасно, ведь оккупационные подразделения без сожаления уничтожают мирное население. Примеров таких военных преступлений за эти 16 дней войны немало.

ГУР Министерства обороны Украины призывает всех граждан, кто оказался в опасности, следить за официальной информацией о маршрутах эвакуации и использовать только безопасные пути.