Оккупанты в Киевской области расстреляли колонну мирных жителей: новые подробности

При попытке эвакуации из села Победа (Барышевский район Киевской области) в сторону села Остролучье, 11 марта оккупантами была расстреляна колонна мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.
Оказалось, что люди пытались спастись от захватчиков самостоятельно, поэтому начали эвакуацию без согласованного сторонами "зеленого коридора". А это очень опасно, ведь оккупационные подразделения без сожаления уничтожают мирное население. Примеров таких военных преступлений за эти 16 дней войны немало.
ГУР Министерства обороны Украины призывает всех граждан, кто оказался в опасности, следить за официальной информацией о маршрутах эвакуации и использовать только безопасные пути.
Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.