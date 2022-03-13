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Оккупанты в Киевской области расстреляли колонну мирных жителей: новые подробности

Автор: Константин Широкун

При попытке эвакуации из села Победа (Барышевский район Киевской области) в сторону села Остролучье, 11 марта оккупантами была расстреляна колонна мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Оказалось, что люди пытались спастись от захватчиков самостоятельно, поэтому начали эвакуацию без согласованного сторонами "зеленого коридора". А это очень опасно, ведь оккупационные подразделения без сожаления уничтожают мирное население. Примеров таких военных преступлений за эти 16 дней войны немало.

ГУР Министерства обороны Украины призывает всех граждан, кто оказался в опасности, следить за официальной информацией о маршрутах эвакуации и использовать только безопасные пути.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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