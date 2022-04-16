Оккупанты используют депортированных из Украины детей для собственной пропаганды, - СНБО

В частности, кремлевские медиа распространяют дезинформационные материалы о том, как "украинский режим, следуя третий рейх, отправляет воевать детей".

Кроме того, в качестве подтверждения этого фейка они используют якобы интервью с украинскими детьми.

Также в материалах приводятся бессодержательные цитаты, В дополнение к которым псевдожурналисты дезинформируют, что именно "эти дети с начала спецоперации работали шпионами в Украине".

"Использование Россией детей в информационной войне является грубым нарушением норм Международного права", - говорится в сообщении.