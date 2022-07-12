Оккупанты в Херсонской области "охотятся" на украинских активистов, - облсовет

Оккупационная администрация Херсонской области просит жителей "продавать" информацию об украинских активистах за денежное вознаграждение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Херсонского областного совета Юрия Соболевского.
"Фейковое ВГА Херсонской области обратилось к жителям с призывом "продавать" информацию о патриотах Украины, которые остаются на территории области! Обещают существенное денежное вознаграждение за каждую "голову". Не судите Херсонцев по себе, продажная нечисть", - написал он.
Соболевский опубликовал категории лиц, кому отныне придется еще больше заботиться о своей безопасности:
Оккупанты просят жителей сообщать о квартирах, домах, других помещениях, которые активисты могут использовать как базы или проживать в них.
Напомним, ВСУ обстреляли позиции оккупантов в Херсонской области.
Кроме того, вечером 11 июля украинские военные уничтожили склад боеприпасов оккупантов в Новой Каховке. Рядом с ним находились более 40 бензовозов с топливом, которые также были уничтожены.
Сегодня ВСУ уничтожили еще один российский склад с боеприпасами под Херсоном.