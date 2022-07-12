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Оккупанты в Херсонской области "охотятся" на украинских активистов, - облсовет

Новина українською →
Херсонская область, Вторник 12 июля 2022 19:48
Оккупанты в Херсонской области "охотятся" на украинских активистов, - облсовет Фото: оккупанты в Херсонской области "охотятся" на украинских активистов (facebook com)
Автор: Елизавета Драбкина

Оккупационная администрация Херсонской области просит жителей "продавать" информацию об украинских активистах за денежное вознаграждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Херсонского областного совета Юрия Соболевского.

"Фейковое ВГА Херсонской области обратилось к жителям с призывом "продавать" информацию о патриотах Украины, которые остаются на территории области! Обещают существенное денежное вознаграждение за каждую "голову". Не судите Херсонцев по себе, продажная нечисть", - написал он.

Соболевский опубликовал категории лиц, кому отныне придется еще больше заботиться о своей безопасности:

  • действующие сотрудники СБУ, украинской разведки, территориальной обороны, ВСУ, члены националистических партий, общественных организаций и "вооруженных формирований националистов";
  • люди, которые, ведут антироссийские сайты, каналы и группы в Интернете, передают на такие ресурсы данные о российских военных, сотрудниках действующих органов власти, журналистах, волонтерах и активистах, которые собирают о них аудиовизуальную информацию;
  • люди, которые расклеивают пропагандистские листовки, наносят пропагандистские надписи или ущерб официальной наружной агитации и рекламе.

Оккупанты просят жителей сообщать о квартирах, домах, других помещениях, которые активисты могут использовать как базы или проживать в них.

Напомним, ВСУ обстреляли позиции оккупантов в Херсонской области.

Кроме того, вечером 11 июля украинские военные уничтожили склад боеприпасов оккупантов в Новой Каховке. Рядом с ним находились более 40 бензовозов с топливом, которые также были уничтожены.

Сегодня ВСУ уничтожили еще один российский склад с боеприпасами под Херсоном.

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