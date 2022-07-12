Оккупанты в Херсонской области "охотятся" на украинских активистов, - облсовет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Херсонского областного совета Юрия Соболевского .

"Фейковое ВГА Херсонской области обратилось к жителям с призывом "продавать" информацию о патриотах Украины, которые остаются на территории области! Обещают существенное денежное вознаграждение за каждую "голову". Не судите Херсонцев по себе, продажная нечисть", - написал он.

Соболевский опубликовал категории лиц, кому отныне придется еще больше заботиться о своей безопасности:

действующие сотрудники СБУ, украинской разведки, территориальной обороны, ВСУ, члены националистических партий, общественных организаций и "вооруженных формирований националистов";

люди, которые, ведут антироссийские сайты, каналы и группы в Интернете, передают на такие ресурсы данные о российских военных, сотрудниках действующих органов власти, журналистах, волонтерах и активистах, которые собирают о них аудиовизуальную информацию;

люди, которые расклеивают пропагандистские листовки, наносят пропагандистские надписи или ущерб официальной наружной агитации и рекламе.

Оккупанты просят жителей сообщать о квартирах, домах, других помещениях, которые активисты могут использовать как базы или проживать в них.