Оккупанты из "Градов" обстреляли колонну авто с людьми под Херсоном: много погибших и ранених

Во вторник, 17 мая, российские войска обстреляли из "Градов" колонну автомобилей с людьми. В результате обстрела, случившегося вблизи села Давыдов Брод Херсонской области, три человека погибли, шестеро были ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
"Люди пытались проехать в Бериславский район Херсонской области. По меньшей мере три человека погибли, еще шестеро - получили телесные повреждения разного характера и степени тяжести", - говорится в сообщении.
Прокуроры проводят досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Как сообщалось, 17 мая, из Северодонецка и Лисичанска Луганской области удалось вывести 33 человека, в том числе 6 детей. По дороге оккупанты обстреляли автобус с эвакуированными из "Градов".
16 мая стало известно, что украинские военные нанесли удар по складам боеприпасов российских военных. Оккупанты расположили их в Изюме Харьковской области и Давыдовом Броде Херсонской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.