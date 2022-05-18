Оккупанты из "Градов" обстреляли колонну авто с людьми под Херсоном: много погибших и ранених

Во вторник, 17 мая, российские войска обстреляли из "Градов" колонну автомобилей с людьми. В результате обстрела, случившегося вблизи села Давыдов Брод Херсонской области, три человека погибли, шестеро были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Люди пытались проехать в Бериславский район Херсонской области. По меньшей мере три человека погибли, еще шестеро - получили телесные повреждения разного характера и степени тяжести", - говорится в сообщении. Прокуроры проводят досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).