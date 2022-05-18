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Оккупанты из "Градов" обстреляли колонну авто с людьми под Херсоном: много погибших и ранених

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Херсон, Среда 18 мая 2022 13:58
Оккупанты из "Градов" обстреляли колонну авто с людьми под Херсоном: много погибших и ранених Фото: оккупанты обстреляли эвакуационную колонну в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 17 мая, российские войска обстреляли из "Градов" колонну автомобилей с людьми. В результате обстрела, случившегося вблизи села Давыдов Брод Херсонской области, три человека погибли, шестеро были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Люди пытались проехать в Бериславский район Херсонской области. По меньшей мере три человека погибли, еще шестеро - получили телесные повреждения разного характера и степени тяжести", - говорится в сообщении.

Прокуроры проводят досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщалось, 17 мая, из Северодонецка и Лисичанска Луганской области удалось вывести 33 человека, в том числе 6 детей. По дороге оккупанты обстреляли автобус с эвакуированными из "Градов".

16 мая стало известно, что украинские военные нанесли удар по складам боеприпасов российских военных. Оккупанты расположили их в Изюме Харьковской области и Давыдовом Броде Херсонской области.

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