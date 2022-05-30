Оккупанты готовятся к наступлению на Слобожанском направлении, - Генштаб

Россия продолжает готовиться к наступлению на Слобожанском направлении. Изучает пути выдвижения, поставляет вооружение и технику.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

"На Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению, проводит изучение возможных путей выдвижения, поставки вооружения и военной техники и материальных средств с территории российской федерации", - пишет пресс-служба Генштаба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Министерство обороны Британии обнародовало карту боевых действий в Украине за 30 мая. Украинские военные ведут контрнаступление в окрестностях Харькова.

Также в Министерстве обороны Украины назвали главные цели России в войне против нашей страны.

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