Оккупанты гордятся убийством раненых украинцев: новый перехват от СБУ

Войну в Украине оккупант называет "вечеринкой" в которой он может воплощать в реальность свою больную фантазию.

"Ну это, я такой думаю - попробовать горло перерезать? Просто перерезал ему горло. Ну когда я еще человеку горло перережу?"- рассказывает оккупант жене.

Девушка некоторое время удивляется кровожадной фантазии мужчины, однако потом начинает смеяться над этим. Военный, со своей стороны, просит ее не рассказывать об этом никому.

В видео присутствует ненормативная лексика!