Оккупанты в Донецкой области убили одного гражданского и 8 получили ранения

В Донецкие области в результате обстрелов за сутки один человек погиб и 8 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Павла Кириленка.
По его словам, оккупанты убили 1 мирного жителя Марьинки. Также ранения в результате обстрелов получили еще 8 человек.
Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получили 2 человека, которые получили ранения в Луганской области.
Ранее мы сообщали, что в Донецкой области оккупанты обстреляли спасателей во время тушения пожара.
Также мы писали, что в Донецкой области в результате обстрелов погибли 5 гражданских.
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