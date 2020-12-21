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Оккупанты на Донбассе девять раз нарушили "тишину", стреляли в мирное население, - ООС

Автор: Артур Родивилов

С начала 20 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали девять случаев нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков. Украинские военнослужащие огонь в ответ на провокации открывали.

Об этом сообщает командование ООС на странице в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного на Приазовье противник применил ручной противотанковый гранатомет, а вблизи Павлополя - совершил несколько очередей из стрелкового оружия.

Оба вида оружия противник применил и у населенного пункта Пески. Четыре обстрела зафиксировали в пригороде Авдеевки, где применялись гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Также российские наемники обстреляли мирное население вблизи Каменки.

Совершив несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета был уничтожен трактор марки John Deere, возвращавшийся с сельскохозяйственных работ. В штабе отметили, что гражданскую технику противник уничтожил за пределами украинских позиций.

Зафиксирован один обстрел вблизи населенного пункта Южное. Здесь противник применил противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

С начала текущих суток, 21 декабря, нарушений режима прекращения огня не ВСУ зафиксировали.

Ранее сообщалось, что 19 декабря российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Однако ситуация в районе операции Объединенных сил остается контролируемой.

Кроме того, в районе Авдеевки снайпер противника ранил украинского бойца.

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