Оккупанты "демилитаризировали" Святогорскую Лавру с сотнями беженцев, - Зеленский

По словам Зеленского, оккупанты решили демилитаризовать и денацифицировать Святогорскую Лавру. На момент удара в ней находились только мирные жители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинскому народу отметил, что сегодня в Киевской области был убит американский журналист Брент Рено, его коллега ранен. По его информации, это было сознательное нападение русских военных, они знали, что они делают.
Президент добавил: "На востоке Украины оккупанты решили демилитаризовать и денацифицировать Святогорскую Лавру Украинской православной церкви. На момент удара на территории монастыря находились только монахи и сотни беженцев. Никакой военной цели в Лавре или рядом с ней не было".
Зеленский отметил, что один только факт обстрела Святогорской Лавры демонстрирует нам, что вся выстроенная идеология РФ – это просто ложь.
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