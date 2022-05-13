Оккупанты и дальше грубо нарушают Женевскую конвенцию. Расстреляли пленного военного ВСУ, - СБУ

В перехваченном разговоре оккупант собственноручно фиксирует свои преступления для международных судов. Он признался матери, что расстрелял украинского военнопленного в спину за то, что тот попросил разрешения пойти в туалет.

"Он там в туалет хотел сильно. Ему сказали: сейчас домой поедешь. Иди, говорит, в туалет сходи, и поедешь. Все, он ушел - мы его в спину" - рассказал захватчик.

В частности, такие признания откровенно шокировали пророссийскую мать. Она попыталась выйти из разговора привычным пропагандистским нарративом: "Вот они так и делают, сволочи... своих расстреливают". Но сын цинично уточнил: "Да нет, это мы его расстреляли".

Отмечается, что СБУ проводит системную работу, связанную со сбором доказательств жестокого обращения оккупантов с военнопленными. Все для того, чтобы установить и привлечь к ответственности каждого оккупанта.