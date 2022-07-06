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Оккупанты будут развивать наступление на Бахмут и Славянск, - Гайдай

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска будут пытаться развивать наступление на Бахмут и Славянск Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире Freedom.

Он подчеркнул, что Луганская область еще не полностью оккупирована, бои продолжаются на окраинах. Тем временем оккупанты продолжают нести потери.

Гайдай добавил, что россияне более четырех месяцев пытаются захватить Луганскую область. За это время, благодаря артиллерии, они продвинулись на 30 км.

Глава ОВА отметил, что на оккупированных территориях в глубоком тылу оккупанты продолжают слышать "хлопки", а складов с боекомплектами с каждым днем становится все меньше.

Напомним, украинские военные отбили попытку оккупантов перерезать трассу Бахмут-Лисичанск.

Кроме того, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что уход военных из Лисичанска - это вопрос правильного возвращения Донбасса, а не его потери.

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Луганск