Оккупантов поощряют убивать мирных украинцев. В России им вручают медали, - СБУ

Российских оккупантов поощряют совершать зверства в Украине. Власти РФ вручают захватчикам медали за расстрел мирных украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Россия всячески поощряет зверства своих военных и вручает им медали за расстрел мирных украинцев", - отметили в СБУ.
Это подтвердил разговор двух оккупантов, которые хвастались своими "результатами" на войне. Они обсуждали, как хладнокровно расстреляли 25 мирных украинцев.
"Здесь у нас было 25 гражданских, они выезжали автобусом. Убили", - признается один из оккупантов.
Другой хвастался планами изнасиловать украинку, называя это "свиданием на двоих". "Укроп" отказался. Она тут сидит. Привязанная", - добавил смеясь он.
Напомним, СБУ постоянно перехватывает личные переговоры оккупантов. В одном из них родители призывают своих сыновей мародерствовать в Украине.
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