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Оккупантов поощряют убивать мирных украинцев. В России им вручают медали, - СБУ

Новина українською →
Киев, Четверг 21 апреля 2022 16:28
Оккупантов поощряют убивать мирных украинцев. В России им вручают медали, - СБУ Фото: российское руководство поощряет зверства своих военных в Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российских оккупантов поощряют совершать зверства в Украине. Власти РФ вручают захватчикам медали за расстрел мирных украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Россия всячески поощряет зверства своих военных и вручает им медали за расстрел мирных украинцев", - отметили в СБУ.

Это подтвердил разговор двух оккупантов, которые хвастались своими "результатами" на войне. Они обсуждали, как хладнокровно расстреляли 25 мирных украинцев.

"Здесь у нас было 25 гражданских, они выезжали автобусом. Убили", - признается один из оккупантов.

Другой хвастался планами изнасиловать украинку, называя это "свиданием на двоих". "Укроп" отказался. Она тут сидит. Привязанная", - добавил смеясь он.

Напомним, СБУ постоянно перехватывает личные переговоры оккупантов. В одном из них родители призывают своих сыновей мародерствовать в Украине.

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