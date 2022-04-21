Оккупантов поощряют убивать мирных украинцев. В России им вручают медали, - СБУ

Российских оккупантов поощряют совершать зверства в Украине. Власти РФ вручают захватчикам медали за расстрел мирных украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины .

"Россия всячески поощряет зверства своих военных и вручает им медали за расстрел мирных украинцев", - отметили в СБУ.

Это подтвердил разговор двух оккупантов, которые хвастались своими "результатами" на войне. Они обсуждали, как хладнокровно расстреляли 25 мирных украинцев.

"Здесь у нас было 25 гражданских, они выезжали автобусом. Убили", - признается один из оккупантов.

Другой хвастался планами изнасиловать украинку, называя это "свиданием на двоих". "Укроп" отказался. Она тут сидит. Привязанная", - добавил смеясь он.