Оккупантов, копавшим траншеи в Рыжем лесу, ждет лучевая болезнь, - Энергоатом

Российские военные копали траншеи на участке Рыжого леса в Чернобыльской зоне отчуждения. Там зафиксированы аномально высокие показатели радиационного фона. Это означает, что теперь оккупантов, которые почти 30 дней базировались в Рыжем лесу, ждет лучевая болезнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом .

Руководитель Энергоатома Петр Котин посетил один из участков Рыжого леса в Чернобыльской зоне отчуждения, где враг рыл траншеи и пытался строить фортификационные сооружения.

"Показатель внешнего облучения (гамма-фон) в местах замера составлял 3,2-4 мкЗв/час (микрозивертов в час), что в 10-15 раз превышает норму. Один из показателей, формирующий внутреннее облучение, полученное оккупантами от поверхности грунта (Бета-загрязнение), в местах замера составлял по 90 Sr, что в 160 раз больше нормы", - говорится в сообщении.

Другим фактором внутреннего облучения является Альфа-загрязнение, которое формируется вследствие разбросанных на участке Рыжого леса фрагментов облученного ядерного топлива, графитовой кладки и т.д. Данные фрагменты сейчас находятся на глубине 40-80 см, а российские военные копали даже глубже.