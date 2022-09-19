Оккупантам запрещают отступать под Бахмутом. Командиры угрожают расстрелом, - перехват ГУР

В ГУР рассказали, что россияне попытались провести "контратаку" под Бахмутом. Для этого 4-я отдельная мотострелковая бригада 2-го армейского корпуса РФ ("ЛНР") нанесла артиллерийские удары по позициям ВСУ. Однако после ответа и выдвижения вперед украинских сил оккупанты начали отступать с огневых позиций.

"Чтобы остановить побег, командиры подразделений были вынуждены в очередной раз напомнить подчиненным о запрете самовольного ухода с позиций, а также о возможном открытии по ним огня со стороны тыловых "заградительных отрядов", - отмечают в ГУР.

В перехваченном разговоре один из российских командиров просит напомнить военным о приказе №222. По данным ГУР, этот приказ аналогичен сталинскому - №227 от 28 июня 1942 года, - согласно которому советским военнослужащим стреляли в спину, закрывая возможность для отступления.