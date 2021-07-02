Океан в огне: в Мексиканском заливе произошел взрыв на нефтепроводе

По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка, вызванная неисправностью одного из клапанов на глубине около 80 м.

В тушении огня над поверхностью воды задействованы три вспомогательных судна. Сведений о пострадавших или погибших не поступало, необходимости эвакуировать персонал, который находился рядом с местом происшествия добывающих платформ, не возникло.

Компания пока никак не прокомментировала случившееся.

Инцидент произошел у побережья города Сьюдад-дель-Кармен в юго-восточном штате Кампече.

Ku Maloob Zaap - один из самых продуктивных проектов Pemex, на который приходится более 40% с 1,68 миллиона баррелей ежедневной добычи нефти.