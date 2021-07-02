Океан в огне: в Мексиканском заливе произошел взрыв на нефтепроводе

В Мексиканском заливе произошел пожар на подводном трубопроводе, эксплуатируемом мексиканской государственной нефтяной компанией Pemex. По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка, вызванная неисправностью одного из клапанов на глубине около 80 м.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка, вызванная неисправностью одного из клапанов на глубине около 80 м.
В тушении огня над поверхностью воды задействованы три вспомогательных судна. Сведений о пострадавших или погибших не поступало, необходимости эвакуировать персонал, который находился рядом с местом происшествия добывающих платформ, не возникло.
Компания пока никак не прокомментировала случившееся.
Инцидент произошел у побережья города Сьюдад-дель-Кармен в юго-восточном штате Кампече.
Ku Maloob Zaap - один из самых продуктивных проектов Pemex, на который приходится более 40% с 1,68 миллиона баррелей ежедневной добычи нефти.