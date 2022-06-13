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Охранников было больше, чем зрителей: Херсонская область проигнорировала день России

Фото: Херсонская область проигнорировала день России (кадр из видео)
Автор: Артур Родивилов

Жители Херсонской области проигнорировали празднование дня России. На концерте охранников с оружием было больше, чем зрителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Оккупанты даже пытались подкупить жителей, чтобы те пришли на празднование.

"В своих обычаях россияне привезли заангажированную публику, которой пытались создать иллюзию народного гуляния и поддержки для пропагандистских СМИ. Но старания были напрасны - на их недопразднике охранников с оружием было больше, чем зрителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что херсонцы включали на улицах гимн Украины, развешивали желто-синие ленты, мотивационные листовки и повсюду наносили патриотические граффити.

Напомним, по словам советника главы Херсонской военной администрации Сергея Хланя, фейковая власть решила организовать "празднование" не только в самом Херсоне, но и по всей области.

Между тем, как заметил Хлань, движение сопротивления уже расклеило листовки по всему городу с предложением горожанам сдавать оккупантов.

РБК-Украина писало о том, что, согласно данным российских СМИ, оккупационные власти Херсона уже начала выдавать паспорта России местным жителям. Однако в первый день документ решили получить лишь менее 25 человек.

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Херсонская область