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"Охота на вакцину": в МИД рассказали о процессе переговоров с производителями

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство иностранных дел помогает Министерству здравоохранения организовывать процесс переговоров с производителями вакцин от коронавируса. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, украинские посольства устроили настоящую охоту на вакцину.

Об этом Кулеба сообщил на брифинге в пятницу, 19 февраля.

По его словам, МИД находится в постоянном контакте с Минздравом, по организации переговоров с международными производителями COVID-вакцин.

"МИД помогает Министерству здравоохранения работать с другими странами и компаниями и организовывать процесс переговоров с производителями вакцин. Хочу поблагодарить нашим посольствам за то, что они устроили настоящую охоту на вакцину", - заявил Кулеба.

Напомним, в Украине планировали начать процесс вакцинации на этой неделе, с 15 февраля. Однако до сих пор страна не получила ни одной партии вакцины. При этом министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что вакцинация в стране точно начнется в феврале.

Также Степанов сообщал, что вакцина Pfizer приедет в Украину в конце февраля, а AstraZeneca - до конца недели.

Отметим, вчера ночью министр здравоохранения вылетел в Индию для переговоров о поставках вакцины от COVID.

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Новости Украины Дмитрий Кулебавакцина от коронавирусаКоронавирус
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