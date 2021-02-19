"Охота на вакцину": в МИД рассказали о процессе переговоров с производителями

Министерство иностранных дел помогает Министерству здравоохранения организовывать процесс переговоров с производителями вакцин от коронавируса. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, украинские посольства устроили настоящую охоту на вакцину.
Об этом Кулеба сообщил на брифинге в пятницу, 19 февраля.
По его словам, МИД находится в постоянном контакте с Минздравом, по организации переговоров с международными производителями COVID-вакцин.
"МИД помогает Министерству здравоохранения работать с другими странами и компаниями и организовывать процесс переговоров с производителями вакцин. Хочу поблагодарить нашим посольствам за то, что они устроили настоящую охоту на вакцину", - заявил Кулеба.
Напомним, в Украине планировали начать процесс вакцинации на этой неделе, с 15 февраля. Однако до сих пор страна не получила ни одной партии вакцины. При этом министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что вакцинация в стране точно начнется в феврале.
Также Степанов сообщал, что вакцина Pfizer приедет в Украину в конце февраля, а AstraZeneca - до конца недели.
Отметим, вчера ночью министр здравоохранения вылетел в Индию для переговоров о поставках вакцины от COVID.