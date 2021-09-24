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Охота за копами: автопилот Tesla научился "ловить" патрульные авто

Автор: Александр Мороз

Компания Tesla усовершенствовала автопилот в своих электромобилях. Теперь система умеет распознавать автомобили полиции и других экстренных служб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Electrek.

Скорее всего, причиной внезапноно обновления системы автономного вождения стали участившиеся случаи аварий с участием патрульных автомобилей и электрокаров Tesla, движущихся на автопилоте.

Так, во Флориде Tesla Model 3 врезалась в полицейский автомобиль. Аналогичный инцидент произошел, когда кроссовер Tesla Model Y врезался в стоящий патрульный Dodge Charger. В обоих случаях на электрокарах был включен автопилот, на патрульных машинах при этом работали проблесковые маячки.

Tesla заявляет, что после обновления ее автопилот способен распознавать автомобили экстренных служб и снижать скорость электромобиля при приближении к ним. Система реагирует на проблесковые маячки.

Забавно, что эта функция включается исключительно в ночное время. Видимо потому, что днем автопилот может спутать проблесковые маячки с сигналами светофоров.

В руководстве по обновлению ПО для владельцев Model 3 и Model Y сказано: "Если автопилот обнаруживает автомобиль экстренных служб ночью на скоростной трассе, скорость движения автоматически снижается, а на сенсорном дисплее отображается соответствующее предупреждение. Вы также услышите звуковой сигнал и увидите напоминание о необходимости держать руки на рулевом колесе". После проезда патрульного автомобиля или машины скорой помощи автопилот восстановит крейсерскую скорость движения.

Но, похоже, в Tesla не слишком верят в собственные технологии: "Никогда не полагайтесь полностью на функции автопилота. Система не всегда сможет заметить машину экстренных служб с проблесковыми маячками. Внимательно следите за дорогой и всегда будьте готовы взять управление машиной на себя".

Напомним, Национальное управление безопасностью движения в США призвало 12 автомобильных компаний помочь с расследований инцидентов с участием автопилота Tesla. В списке - GM, Toyota, Ford, Volkswagen и другие.

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