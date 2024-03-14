Охоронці Ердогана потрапили у ДТП у Туреччині: загинув поліцейський

Нагадаємо, минулого року кортеж екс-кандидата у президенти Туреччини Кемаля Киличдароглу потрапив у масштабне ДТП. Тоді зіткнулися сім машин та мікроавтобус з журналістами.

Як повідомляли турецькі ЗМІ, постраждали чотири особи, з них двоє журналістів.

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